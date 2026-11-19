BOLZANO. Un poliziotto fuori servizio nota un uomo scendere da un taxi davanti a un bed and breakfast, si insospettisce e fa scattare un controllo che porta al sequestro di 70 ovuli di eroina, per un peso complessivo di 800 grammi. È accaduto mercoledì 18 novembre 2026 a Bolzano, dove la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino nigeriano di 40 anni, trovato con un quantitativo di droga che avrebbe potuto fruttare circa 35 mila euro sul mercato dello spaccio.

A far partire l'operazione è stato un agente della Squadra Mobile, libero dal servizio, che mentre rincasava ha notato un taxi fermarsi davanti a una struttura ricettiva. Dal veicolo è sceso un uomo che, appena arrivato, si è coperto la testa con il cappuccio della giacca. Un comportamento che ha attirato l'attenzione del poliziotto, esperto nel contrasto al traffico di stupefacenti. L'uomo si è poi spostato verso una vicina fermata dell'autobus, in attesa che qualcuno aprisse l'ingresso del bed and breakfast.

L'agente ha immediatamente avvertito i colleghi della Sezione Antidroga della Squadra Mobile, continuando a osservare i movimenti del sospettato. Quando è arrivato il personale della struttura, l'uomo è entrato per effettuare il check-in. Poco dopo sono intervenuti gli altri poliziotti, che hanno proceduto alla sua identificazione.

Si trattava di un 40enne nigeriano, richiedente asilo, in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Torino. Dagli accertamenti sono emersi precedenti per spaccio di eroina anche in altre città italiane. Gli agenti hanno quindi deciso di perquisirlo, trovando all'interno del suo borsello 70 ovuli contenenti complessivamente 800 grammi di eroina.

Secondo le stime della Questura di Bolzano, lo stupefacente avrebbe consentito di ricavare circa 4 mila dosi, considerando che sul mercato vengono vendute anche quantità da appena 0,2 grammi. Il valore complessivo della droga, se distribuita al dettaglio, sarebbe stato di circa 35 mila euro. Da tempo in città non veniva intercettato un quantitativo così consistente di eroina.

Al termine degli accertamenti, il 40enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Bolzano, a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'intervento ha permesso di sottrarre al mercato dello spaccio una quantità particolarmente rilevante di stupefacente.