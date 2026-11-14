BOLZANO. Stanotte il freddo è arrivato nelle vallate dell’Alto Adige e con il calo delle temperature sono entrati in funzione i primi cannoni sparaneve.

Le minime più basse si sono registrate a San Giacomo in Vizze e a Pennes, dove il termometro è sceso fino a -9 gradi. Lo riferisce il meteorologo della Provincia di Bolzano, Dieter Peterlin. Subito dopo vengono Sesto Pusteria e Predoi, con -8 gradi. L’unica eccezione è Bolzano, dove la minima è rimasta poco sopra lo zero, a +1 grado.

Oggi ci sarà il sole, ma le temperature resteranno basse: le massime non dovrebbero superare i 10 gradi.