BOLZANO. Cambio generazionale ai vertici del Gruppo Athesia. Dal 1° agosto 2026 Georg Ebner assumerà la funzione di amministratore delegato (CEO) di Athesia SpA, società alla quale fanno oggi capo complessivamente 31 aziende. Succede a Michl Ebner, che dal 1° gennaio 1995, in qualità di direttore, amministratore delegato e successivamente presidente, ha contribuito in modo determinante allo sviluppo del Gruppo.

Le basi giuridiche per questo avvicendamento sono state poste alla fine di giugno nell'ambito del periodico rinnovo degli organi societari di Athesia. Su proposta di Michl Ebner, Georg Ebner è stato designato CEO. Si apre così un nuovo capitolo nella storia del Gruppo. Il cambio generazionale rappresenta continuità e stabilità, ma anche il coerente sviluppo dell'azienda. Esso unisce i valori di un'impresa ricca di tradizione alla volontà di continuare ad agire con responsabilità e orientamento al futuro.

Nuova ripartizione delle responsabilità: Georg Ebner sarà CEO

Georg Ebner ha compiuto i suoi studi presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza/Milano, la Korea University di Seul, la Northeastern University di Boston, la Harvard University e il Massachusetts Institute of Technology. Ha inoltre maturato esperienze professionali nel settore finanziario e degli investimenti a livello internazionale, tra cui a Chicago, Londra, New York e Miami.

Dal gennaio 2019 opera all'interno del Gruppo Athesia, ricoprendo tra l'altro il ruolo di responsabile dell'unità Mergers & Acquisitions (M&A) e quello di Chief Development Officer nell'Holding Management.

Nella sua nuova funzione, Georg Ebner continuerà a essere affiancato da Christian Unterhofer (Chief Financial Officer) e Peter Stürz (Chief Operating Officer). Già prima del passaggio di consegne sono state ridefinite le competenze all'interno dell'Holding Management e ridistribuiti i rispettivi portafogli.

Georg Ebner sarà responsabile delle divisioni Media tedeschi, Media italiani, Pubblicità & Media online, Hotel & ristorazione e Partecipazioni. Christian Unterhofer avrà la responsabilità delle divisioni Tipografia ed Energia & ambiente, mentre Peter Stürz sarà competente per le divisioni Commercio & editoria, Calendari e Viaggi & eventi.

Michl Ebner resta presidente

Michl Ebner continuerà a mantenere uno stretto legame con il Gruppo. In qualità di presidente dei Consigli di amministrazione metterà a disposizione anche in futuro la sua lunga esperienza e le sue competenze. Continuerà inoltre a essere responsabile della divisione Alpin Arena Senales, della gestione di Castel Fahlburg e delle attività agricole e forestali.

Il momento scelto per il passaggio di consegne è particolarmente simbolico: esattamente 55 anni fa, il 1° agosto 1971, Michl Ebner iniziò il proprio percorso professionale in Athesia. Dopo gli anni di apprendistato nella tipografia passò alla redazione del quotidiano Dolomiten, successivamente all'amministrazione del personale e nel 1981 venne nominato segretario del Consiglio di amministrazione. Seguirono gli incarichi di vicedirettore e, dal 1° gennaio 1995, quelli di direttore e amministratore delegato, per poi assumere anche la carica di presidente del Gruppo.

Parallelamente ai suoi impegni imprenditoriali, Michl Ebner è stato attivo per molti anni anche in politica. È stato deputato al Parlamento italiano dal 1979 al 1994 e membro del Parlamento europeo dal 1994 al 2009. Dal 2008 ricopre inoltre la carica di presidente della Camera di commercio di Bolzano.

Decenni di crescita e sviluppo strategico

Gli ultimi decenni sono stati caratterizzati da profondi cambiamenti nel settore editoriale, tipografico e dei media. Sotto la guida di Michl Ebner, Athesia è riuscita non solo a mantenere la propria posizione sul mercato, ma anche a rafforzarla in modo significativo.

Oggi il core business comprende la pubblicazione di numerosi quotidiani e periodici in lingua tedesca e italiana, diversi media online ed emittenti radiofoniche, la tipografia, la casa editrice di libri e calendari, nonché il commercio all'ingrosso e al dettaglio di libri, carta, articoli di cancelleria e prodotti per ufficio. Tra le principali testate e realtà del Gruppo figurano anche i quotidiani L'Adige, Alto Adige e Dolomiten, oltre a Radio Dolomiti e Tv33.

In risposta ai mutamenti del mercato tradizionale, l'azienda ha perseguito una forte diversificazione delle proprie attività. Athesia ha acquisito numerose agenzie di viaggio, svolto un ruolo pionieristico nel campo della digitalizzazione e partecipato per molti anni allo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in Alto Adige. Progressivamente sono stati effettuati investimenti nelle energie rinnovabili, nel settore alberghiero e della ristorazione, nel comprensorio sciistico glaciale della Val Senales e nella location per eventi Castel Fahlburg. Negli ultimi anni le attività del Gruppo sono state organizzate in aree operative omogenee ed è stata ampliata la Direzione aziendale.

Grazie a uno straordinario impegno personale, a una visione imprenditoriale lungimirante e a una costante attenzione verso le esigenze delle collaboratrici e dei collaboratori, Michl Ebner ha guidato e promosso la crescita del Gruppo Athesia, consegnando oggi un'azienda solida e ben strutturata. Con l'attuale cambio generazionale, questa storia di successo prosegue su basi solide.

L'incontro dei dirigenti a Bressanone

Il passaggio operativo al vertice del Gruppo Athesia si è svolto giovedì 30 luglio 2026 presso l'Accademia Cusanus di Bressanone, nell'ambito dell'incontro dei dirigenti e quadri di Athesia. Alla cerimonia hanno preso parte anche rappresentanti degli organi di Athesia SpA, della società consorella Tyrolia Verlagsanstalt GmbH/Casa editrice Tyrolia Srl e diverse personalità del mondo ecclesiastico, politico ed economico, tra cui il vescovo Ivo Muser.

La scelta della sede non è stata casuale. Su iniziativa di Michl Ebner, l'evento si è svolto a Bressanone, città nella quale affondano le radici dell'odierno Gruppo Athesia, fondato nel 1888 da esponenti del clero.

Nel suo intervento Michl Ebner ha ripercorso le tappe dello sviluppo dell'azienda, soffermandosi in particolare sulle persone che nel corso dei decenni hanno contribuito a costruirne il percorso.

«La storia di Athesia è soprattutto la storia delle persone che, generazione dopo generazione, hanno plasmato la nostra azienda con il loro impegno e il loro senso di responsabilità. Il nostro patrimonio più prezioso sono le collaboratrici e i collaboratori che, con la loro dedizione, hanno reso il Gruppo ciò che è oggi. A loro va il mio più sentito ringraziamento. La storia di successo di Athesia è stata e continua a essere scritta ogni giorno dalle persone che fanno parte di questa azienda».

Georg Ebner ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dalla precedente Direzione e ha ringraziato gli organi societari per la fiducia accordatagli, sottolineando come il cambio generazionale rappresenti un passaggio fondamentale per il continuo sviluppo del Gruppo.

«Assumiamo la responsabilità di un'azienda con radici profonde e una storia straordinaria. Il mio obiettivo è costruire sul patrimonio consolidato, avendo al contempo il coraggio di intraprendere nuove strade. Con innovazione e visione vogliamo affrontare le sfide del futuro, governare attivamente il cambiamento e sviluppare con successo il Gruppo Athesia insieme ai nostri collaboratori, ai dirigenti e agli organi societari. In questo modo getteremo le basi per un forte avvio del prossimo capitolo della storia aziendale».

Nel corso dell'incontro la professoressa Anita Zehrer, libera docente presso l'Università imprenditoriale di Innsbruck, e il dottor Luca Petoletti, della società di consulenza TEHA di Milano, hanno illustrato le sfide legate alla successione aziendale e le possibili evoluzioni delle strutture societarie e organizzative in un'ottica di governance orientata al futuro.

La parte ufficiale della manifestazione si è conclusa con una Santa Messa di ringraziamento celebrata dal prelato Raimund Schreier, abate emerito di Wilten e membro dell'organo di sorveglianza di Athesia SpA, seguita da un flying dinner con dirigenti e ospiti, a suggellare il passaggio di consegne tra Michl Ebner e Georg Ebner.