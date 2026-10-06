TRENTO. Con l’arrivo dei primi freddi torna anche la truffa del pellet. L’esca è particolarmente allettante: sacchi da 15 chili proposti online a meno di 4 euro, spesso attraverso siti di e-commerce apparentemente affidabili o inserzioni sponsorizzate sui social. Dopo il pagamento anticipato, però, il venditore sparisce e il pellet non viene mai consegnato. A ricostruire il fenomeno è Truffa.net, sulla base anche delle segnalazioni raccolte dall’Associazione Italiana Energia dal Legno (AIEL).

Il meccanismo segue uno schema ormai consolidato. Come spiega Truffa.net, i truffatori realizzano siti clone, utilizzano loghi contraffatti oppure sfruttano il nome e l’identità di aziende realmente esistenti per rendere credibili offerte che in realtà nascondono un raggiro. Il principale campanello d’allarme resta il prezzo: mentre un sacco da 15 chili costa mediamente tra 7 e oltre 10 euro, a seconda del prodotto e delle certificazioni, le finte promozioni possono scendere addirittura sotto la soglia dei 4 euro.

Non sempre, però, basta controllare l’aspetto del sito. Tra i sistemi segnalati c’è anche la manomissione delle fatture, con documenti apparentemente regolari sui quali compaiono coordinate bancarie intestate a soggetti diversi dall’impresa venditrice. Prima di effettuare il bonifico è quindi fondamentale verificare che l’intestatario del conto corrisponda alla ragione sociale dell’azienda dalla quale si sta acquistando.

Per ridurre i rischi, AIEL suggerisce inoltre di controllare il fornitore attraverso il database ufficiale ENplus, verificando codice identificativo, indirizzo internet, numero di telefono e posta elettronica. Nino Lucchesi, autore e responsabile di Truffa.net, sottolinea come un prezzo fuori mercato rappresenti uno dei segnali d’allarme più evidenti, anche se non è l’unico elemento da valutare. Se il pagamento è già stato effettuato e nasce il sospetto di essere caduti nella trappola, il consiglio è di contattare immediatamente la banca per tentare di bloccare la transazione e presentare tempestivamente denuncia alla Polizia