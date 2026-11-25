BOLZANO. Sono 1.034 le persone con una diagnosi di autismo in Alto Adige nel 2025: 276 adulti e 758 bambini e giovani. I dati sono stati al centro di un confronto tra gli assessori provinciali Rosmarie Pamer e Hubert Messner, le associazioni, le rappresentanze di interessi e i servizi specialistici, dedicato alle necessità di sostegno delle persone autistiche e delle loro famiglie.

Tra i minorenni, 628 sono maschi e 130 femmine. Le cifre sono state presentate da Donatella Arcangeli, primaria del Servizio provinciale di psichiatria dell’età evolutiva e psicoterapia.

Sul fronte sanitario, in ogni comprensorio sono attivi ambulatori specialistici con équipe multidisciplinari. «Disponiamo di un percorso assistenziale strutturato, che consente un sostegno interdisciplinare e il più possibile continuativo», ha spiegato Messner, sottolineando l’importanza di un accompagnamento costruito sulle esigenze individuali.

Nel settore sociale, nel 2025 le équipe specialistiche hanno seguito 631 famiglie. Fino alla fine di ottobre 2026, invece, 189 persone hanno usufruito dell’accompagnamento socioeducativo specialistico.

Pamer ha evidenziato la necessità di rafforzare la collaborazione tra famiglie, associazioni, cooperative sociali e uffici competenti. «Stiamo lavorando intensamente per garantire a lungo termine le offerte esistenti in ambito sociale, sviluppare ulteriormente i servizi in base alle necessità e rafforzare il lavoro di rete», ha affermato l’assessora.