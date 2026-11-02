VIPITENO. Un'auto elettrica ha preso fuoco mentre era collegata a una colonnina di ricarica, rendendo necessario un complesso intervento dei vigili del fuoco durato circa tre ore. L'allarme è scattato oggi, lunedì 2 novembre 2026, poco dopo le 14, in via Johann Kofler a Vipiteno. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per contenere le fiamme e impedire che l'incendio si propagasse. Considerata la particolare natura del veicolo, è stato richiesto l'intervento della squadra permanente dei vigili del fuoco, dotata di uno speciale container destinato alla gestione degli incendi delle batterie delle auto elettriche.

Il problema principale riguarda infatti il rischio che la batteria, anche dopo lo spegnimento iniziale, possa incendiarsi nuovamente. Per questo motivo il veicolo è stato caricato all'interno del container, successivamente riempito d'acqua per consentire il raffreddamento e la messa in sicurezza.

Secondo quanto riferito dai soccorritori, l'auto dovrà rimanere immersa per 72 ore prima di poter essere estratta senza ulteriori rischi. Una procedura che testimonia la complessità degli interventi su questa tipologia di veicoli.

Le operazioni si sono concluse soltanto dopo circa tre ore di lavoro. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, è intervenuta anche la polizia municipale di Vipiteno. Non si registrano feriti.