BOLZANO. Le auto elettriche conquistano sempre più spazio in Alto Adige. A settembre 2026 il 30,9% delle nuove immatricolazioni ha riguardato vetture esclusivamente elettriche, contro il 17,8% dello stesso mese del 2025. Una crescita significativa che porta in primo piano anche il tema della ricarica domestica, soprattutto nei condomini, dove vive oltre la metà della popolazione altoatesina.

Per rispondere alle nuove esigenze, la Provincia di Bolzano ha presentato la guida «Ricaricare in condominio», destinata a proprietari, amministratori e tecnici. Il documento illustra gli aspetti pratici, normativi e di sicurezza necessari per installare una wallbox. Particolare attenzione viene dedicata alla prevenzione degli incendi. «La sicurezza inizia con una corretta progettazione e installazione», ha spiegato Arianna Villotti, direttrice dell'ufficio prevenzione incendi.

Secondo Florian Alber, comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano, i dati disponibili non indicano un rischio di incendio superiore per le auto elettriche rispetto ai veicoli tradizionali. Fondamentale resta però la corretta modalità di ricarica. La guida contiene anche una lista di controllo per accompagnare i cittadini nell'installazione degli impianti.

Sul fronte economico, la Provincia finanzia fino all'80% dei costi riconosciuti, con un massimo di 1.000 euro per ogni sistema di ricarica. Previsti inoltre incentivi statali fino a 1.500 euro per i privati e 8.000 euro per i condomini, non cumulabili sulle stesse spese. «Dobbiamo fare in modo che la ricarica diventi semplice, sicura ed economica», ha sottolineato l'assessore provinciale alla mobilità Daniel Alfreider.