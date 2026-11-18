BOLZANO. Si moltiplicano in Alto Adige le segnalazioni di automobilisti che lamentano problemi al motore dopo aver effettuato il rifornimento di carburante. I casi riguardano vetture rimaste in panne, difficoltà di avviamento, improvvise perdite di potenza e spegnimenti del motore. Una situazione che ha attirato anche l'attenzione dell'Automobil Club Tedesco (Adac), che ha ripreso la vicenda sulla propria homepage.

L'associazione automobilistica tedesca sottolinea come l'aumento dei prezzi di benzina e diesel in Italia rappresenti già un disagio per gli automobilisti altoatesini, al quale si aggiungono ora le segnalazioni di possibili danni ai veicoli. Secondo quanto riportato dall'Adac, i problemi si manifesterebbero in diversi casi immediatamente dopo il rifornimento.

A raccogliere le testimonianze è il Centro Tutela Consumatori Utenti dell'Alto Adige (Ctcu), che già all'inizio di novembre aveva riferito di ricevere da settimane segnalazioni di inconvenienti analoghi. Al momento, tuttavia, non sono emersi elementi che consentano di individuare specifiche stazioni di servizio, compagnie petrolifere o particolari tipologie di carburante come possibili responsabili.

Il Ctcu evita quindi di lanciare un allarme generalizzato, ma invita gli automobilisti alla prudenza. Il consiglio è quello di conservare sempre scontrini e ricevute dei rifornimenti, privilegiando i pagamenti con carta di credito o bancomat. Una precauzione utile per documentare l'acquisto del carburante e tutelarsi qualora dovessero verificarsi problemi al veicolo.