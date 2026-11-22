MERANO/VILPIANO. Giovedì 19 novembre sera, complice l'asfalto bagnato, c'è stato un incidente stradale che ha coinvolto quattro veicoli sulla MeBo, nel tratto tra Terlano e Vilpiano, e in cui si sono registrati anche sei feriti, per fortuna non gravi (due hanno riportato lesioni medie e quattro ferite lievi). Ci sono state lunghe code e sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Bianca della Val d'Adige, di Appiano e Bolzano, insieme ai vigili del fuoco volontari e ai carabinieri di Terlano. In tutto questo trambusto, che per fortuna si è risolto poi per il meglio, c'è stato spazio anche per un gesto di civiltà, umanità e gentilezza. Altruismo allo stato puro.

Donna bloccata in colonna con l'auto in panne

Una donna altoatesina, che stava rientrando a casa (erano da poco passate le 18.20), è rimasta bloccata in colonna, in mezzo a decine di automobili. Quando è stato il momento di ripartire la batteria l'ha abbandonata. Se non fosse stato per il pronto intervento di due cittadini kosovari.

Il marito: «Un gesto esemplare di civiltà»

A raccontare quei momenti è stato ieri, con una mail di ringraziamento, il marito della signora, Paolo Guerrini. «Vorrei segnalare ai lettori dell'Alto Adige un episodio che è accaduto giovedì sera a mia moglie Anja Sabine Buecherl sulla superstrada Merano-Bolzano nel tratto tra Terlano e Nalles. A causa di un incidente la strada è rimasta bloccata per molto tempo. Alla riapertura la sua Polo non è più ripartita per problemi di batteria. Alcuni automobilisti hanno provato senza successo ad aiutare. Si sono poi fermati con un furgone della loro ditta due cittadini che hanno dichiarato di essere kosovari. Senza indugio hanno staccato la loro batteria con cui hanno fatto ripartire la macchina di mia moglie, per poi riprenderla ed andarsene rifiutando ogni richiesta di risarcimento economico malgrado il dispendio di tempo». Nel momento del bisogno, sull'asfalto, scompare ogni differenza: l'altruismo non ha nazionalità né colore, ha solo il volto di chi si ferma ad aiutare.