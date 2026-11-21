TIONE. Tragedia nel pomeriggio di oggi in località Busa, a Tione, dove un uomo del 1946, residente in paese, ha perso la vita in un incidente stradale. L'auto sulla quale viaggiava è uscita di strada, precipitando lungo il pendio per circa 80 metri.

A bordo del veicolo si trovava anche un passeggero minorenne, rimasto illeso. Dopo essere riuscito a uscire autonomamente dall'abitacolo, il giovane ha raggiunto i familiari in paese e ha dato l'allarme. La chiamata al Numero unico per le emergenze 112 è arrivata intorno alle 15.30.

Sul posto sono intervenuti tre operatori della stazione Val Rendena del Soccorso alpino e speleologico trentino, insieme ai vigili del fuoco locali, all'elisoccorso, al nucleo Saf di Trento e al personale sanitario di Asuit.

Una volta raggiunto, l'uomo è stato sottoposto alle manovre di rianimazione da parte dell'équipe sanitaria. Per lui, tuttavia, non c'è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Dopo il nullaosta delle autorità competenti sono iniziate le operazioni di recupero della salma, svolte con il supporto della Guardia di finanza. L'intervento si è concluso intorno alle 17.30.