FORTEZZA. È stata rinviata l'esercitazione di emergenza prevista nella notte tra oggi, giovedì 15, e domani, venerdì 16 ottobre, nella galleria di Fortezza, lungo l'Autostrada del Brennero. Il test, che avrebbe comportato la chiusura notturna dell'autostrada in entrambe le direzioni, sarà riprogrammato nei prossimi mesi.

La simulazione prevedeva un grave incidente nella canna nord, con un camion fuori controllo, un tamponamento a catena tra più veicoli e lo sviluppo di un incendio con fumo all'interno del tunnel.

L'obiettivo era verificare le procedure di emergenza e il coordinamento tra i soccorritori, mettendo alla prova le modalità di intervento in una situazione particolarmente complessa.

Con il rinvio dell'esercitazione, non avrà luogo la chiusura programmata dalle 21.30 alle 5. La nuova data del test, probabilmente a dicembre, sarà comunicata successivamente.