BOLZANO. La decisione è stata assunta su proposta dell’assessore provinciale alla Mobilità Daniel Alfreider, che ha sottolineato il ruolo del settore per l’economia e l’approvvigionamento del territorio. La conferma delle tariffe, ha spiegato, garantisce alle imprese continuità e certezza dei costi.

Il contributo prevede una quota fissa di 30 euro per tutte le aziende, alla quale si aggiunge una somma variabile in base al numero di veicoli: 5 euro per le imprese con 2-5 mezzi, 10 euro da 6 a 10, 26 euro da 11 a 50, 103 euro da 51 a 100, 258 euro da 101 a 200 e 516 euro per quelle con oltre 200 veicoli.

È inoltre previsto un contributo per ogni mezzo con massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi: 5 euro per la fascia tra 6.001 e 11.500 chilogrammi, 8 euro tra 11.501 e 26.000 e 10 euro oltre i 26.000 chilogrammi. Gli stessi importi si applicano ai trattori in base al peso rimorchiabile.

La misura provinciale recepisce quanto stabilito dalla deliberazione del 15 ottobre 2026 del Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre 2026 attraverso PagoPA, accedendo al portale dell’Albo. Le somme versate dalle imprese altoatesine confluiranno nel bilancio provinciale.