BOLZANO. Un pomeriggio tra animali, biscotti, racconti nel fieno e tradizioni natalizie. Domenica 29 novembre, dalle 13.30 alle 17, tre fattorie didattiche dell'Alto Adige apriranno le porte alle famiglie per l'iniziativa «Avvento in fattoria», un'occasione per vivere l'atmosfera prenatalizia e scoprire da vicino il mondo agricolo.

Al Flachenhof sul Renon i bambini potranno prendersi cura dei pony, partecipare a passeggiate a cavallo, divertirsi con la carrucola di Tarzan e la casetta della strega, saltare sul fieno e conoscere il mondo delle api e del miele. All'Unterweisshof di Sarentino sono previsti un teatro delle ombre nel fieno, una danza delle luci del gruppo giovanile di danza popolare della Val Sarentino, visite guidate e laboratori per realizzare decorazioni natalizie.

Al Fallerhof di Laion, invece, spazio alla preparazione dei biscotti, ai racconti, alle visite guidate e agli incontri con gli animali del piccolo zoo. Non mancheranno una postazione fotografica dedicata al presepe e le esibizioni del coro di bambini Sunvoices.

«Per me Avvento in fattoria significa rallentare i ritmi e vivere incontri autentici. Osservare gli animali o ascoltare una storia comodamente immersi nel fieno crea un'atmosfera davvero speciale e raccolta», racconta Sarah Premstaller dell'Unterweisshof. Anche Monika Gufler, del Fallerhof, sottolinea il valore dell'iniziativa: «Scoprire da vicino la quotidianità della fattoria, preparare biscotti insieme, coccolare gli animali e condividere momenti di convivialità: tutto questo è Avvento in fattoria. E, allo stesso tempo, si fa anche del bene».

Le tre aziende partecipano al progetto Fattoria didattica, che permette a bambini e ragazzi di conoscere i cicli naturali, la produzione alimentare e il lavoro quotidiano nei masi attraverso esperienze pratiche. L'appuntamento del 29 novembre vuole così unire divertimento, apprendimento e valorizzazione delle tradizioni contadine altoatesine.