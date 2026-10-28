BOLZANO. Una nuova briglia di trattenuta, argini e muri di sponda lungol il rio Aslago assicureranno maggiore protezione dalle piene per il quartiere Oltrisarco-Aslago a Bolzano. Le opere di protezione sono state meta di un sopralluogo del presidente della Provincia e assessore alla protezione civile, Arno Kompatscher, del direttore dell'Agenzia per la protezione civile, Klaus Unterweger, e del vicesindaco di Bolzano, Stephan Konder.



"Di fronte all'aumento degli eventi meteorologici estremi, una prevenzione lungimirante nella protezione civile è fondamentale per tutto l'Alto Adige - sottolinea Kompatscher - È necessario individuare tempestivamente i pericoli e investire in modo mirato nella protezione della popolazione, degli insediamenti e delle infrastrutture. La nuova briglia di trattenuta e il rafforzamento delle opere di protezione di sponda lungo il rio Aslago contribuiscono a ridurre il rischio legato alle piene e al materiale trasportato dall'acqua nel quartiere di Oltrisarco-Aslago. Non possiamo impedire gli eventi naturali, ma possiamo limitarne gli effetti attraverso una buona preparazione ed efficaci opere di protezione".



Il progetto è stato realizzato dall'Ufficio provinciale sistemazione bacini montani sud dell'Agenzia per la protezione civile. A monte dell'opera esistente è stata costruita una nuova briglia di trattenuta in cemento armato con un bacino di trattenuta delimitato da argini in terra, destinato a trattenere i detriti e il legname trasportato dall'acqua. Sono state inoltre rafforzate le opere di protezione di sponda. (Foto Usp Provincia di Bolzano)