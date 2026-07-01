APPIANO. Come un fulmine a ciel sereno è arrivata ieri - del tutto inattesa - la notizia della morte della farmacista e consigliera comunale, Ulrike Plazotta, 61 anni, che stava andando in vacanza con il marito quando è stata colpita da un malore improvviso.

Inutili i tentativi di soccorrerla. Plazotta era in politica dal 2010 ed era stata rieletta in consiglio comunale - come esponente dell'ala sociale e delle donne Svp - per il quarto mandato nel 2025, segno evidente della stima dei residenti nei suoi confronti. Gestiva, assieme ai familiari, la farmacia San Michele, in via Stazione, ma si è sempre fatta apprezzare anche per l'attività in seno alle varie associazioni, tra le quali anche il Vke.

Il sindaco e compagno di partito Lorenz Ebner ha cercato di mettersi subito in contatto con la famiglia per manifestare la vicinanza di tutta la comunità per un evento tanto inatteso quanto doloroso.«Perdiamo una persona straordinaria che ha sempre messo le persone al centro».«Con grande sgomento e profondo cordoglio - commenta il primo cittadino - abbiamo appreso della morte improvvisa e del tutto inaspettata della consigliera comunale Ulrike Plazotta Kieser. Con Ulrike, Appiano perde una persona straordinaria.

Dal 2010 faceva parte del consiglio comunale e si è impegnata a favore della nostra cittadina con grande senso di responsabilità, tanto cuore e instancabile dedizione. In qualità di capo-frazione di San Michele, all'interno del Vke, delle donne della Svp, nel Sozialausschuss e in molti altri ambiti ha sempre posto le persone al centro del suo operato. In qualità di farmacista era un punto di riferimento ben oltre la sua attività professionale. Ha sempre avuto un occhio di riguardo e una parola di incoraggiamento per tutti oltre al desiderio innato di aiutare il prossimo. La sua cordialità, il suo impegno e la sua disponibilità ci hanno sempre colpito. La sua morte improvvisa lascia un grande vuoto. In questo difficile momento di addio i nostri pensieri vanno al marito, ai tre figli, alla madre, ai fratelli e a tutti i parenti e gli amici. A tutti loro, a nome dell'intero Comune, esprimo il nostro più sentito cordoglio».