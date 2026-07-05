LAIVES. È stata la volta di Ethel, praticante avvocato di Pineta di Laives, protagonista della puntata di ieri, sabato 4 luglio, del preserale di Rai1 Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino. Accompagnata dalla mamma Daniela, istruttrice di pilates e di acquaticità per bambini, Ethel ha iniziato la partita nel migliore dei modi: trovando nei primi tre tiri altrettanti pacchi blu e scegliendo poi il pacco dorato con il logo della casa automobilistica, si è aggiudicata la prima Opel Mokka assegnata in questa edizione del programma.

In gara con il pacco numero 12, dopo 25 puntate di attesa, ha ricevuto una prima offerta da 40mila euro che, seguendo anche il consiglio della madre, ha deciso di rifiutare. La sua determinazione non è venuta meno nemmeno quando il Dottore le ha proposto 30mila euro, dopo l'eliminazione dei premi da 75mila e 50mila euro.

La situazione è però cambiata rapidamente quando, nel giro di tre tiri, sono sfumati prima i 300mila e poi i 200mila euro. Dopo aver rifiutato un primo cambio di pacco, Ethel ha deciso di accettarne un secondo, lasciando il numero 12 per il 18, scelto perché corrisponde al giorno della sua laurea. «Sono una persona che si abbatte facilmente, ma quel giorno ho coronato il mio sogno più grande», ha raccontato.

Sul tabellone sono rimasti Gennarino, il Pacco Nero e il premio da 100mila euro. Temendo di tornare a casa a mani vuote, Ethel ha cambiato nuovamente pacco, lasciando proprio il numero 18. Una scelta che si è rivelata una beffa: all'interno c'erano infatti i 100mila euro.

Rimasta con il Pacco Nero e un pacco blu, il Dottore le ha offerto 22mila euro. Dopo una lunga riflessione con mamma Daniela, ha deciso di accettare. Una scelta vincente, perché nel pacco che aveva in mano c'erano soltanto 20 euro.

Ethel torna così a Pineta di Laives con una Opel Mokka e 22mila euro. Un premio che, come ha raccontato, le permetterà di affrontare con maggiore serenità i prossimi mesi, in vista dell'esame di abilitazione alla professione forense previsto a dicembre e del sogno di acquistare una casa, possibilmente vicino a quella della madre Daniela, con cui ha festeggiato il lieto epilogo della puntata insieme a Stefano De Martino.