MAGRE. L’ultima gita del gruppo Seniores Kvw, il circolo delle Acli di lingua tedesca di Magré, ha soddisfatto i partecipanti perché ha avuto due finalità una più importante dell’altra. L’obiettivo era la visita ad un orto di erbe aromatiche nella zona di Castelrotto ma forse quello che ha colpito gli anziani del Kvw, guidati dalla presidente Margit Piger Schwarz, è stata la visita a Elisabeth Schwarz.



Questa signora che ha compiuto 90 anni e che attualmente risiede presso la casa di riposo di Castelrotto, ha ricoperto per molti anni la carica di domestica, la perpetua, di don Johann Senoner, un tempo parroco di Magré. Il sacerdote, originario di Selva di Val Gardena, prese servizio nella parrocchia del paese della Bassa Atesina nel lontano 1974 in sostituzione di don Franz Insam.



Il parroco Senoner giunse a Magré con Elisabeth Schwarz, originaria della Val d’Ultimo, che rimase al suo fianco per ben 24 anni, fino al 1998; tre anni più tardi il sacerdote morì e venne sepolto nel cimitero di Selva Gardena.



La signora Schwarz, raggiunta l’età della pensione, trovò una sistemazione nella casa di riposo di Castelrotto. E l’altro giorno ha avuto la graditissima sorpresa della visita degli anziani del Kvw di Magré, dove aveva trascorso molti anni della sua esistenza e dove, come aveva manifestato più volte, era stata bene accolta dalla comunità.



L’anziana perpetua è stata anche invitata al pranzo della comitiva di Magré in un agriturismo della zona e festeggiata per i suoi recenti 90 anni. B.T