APPIANO. Un’auto finita contro il guardrail, una donna ferita e l’intervento dei soccorritori. È il bilancio dell’incidente stradale avvenuto oggi, venerdì 9 ottobre, intorno alle 14.30, a Frangarto, lungo la strada in direzione di Cornaiano, nel territorio comunale di Appiano.

La donna era alla guida della vettura quando, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo, terminando la propria corsa contro la barriera di protezione della carreggiata. Restano da accertare le circostanze che hanno provocato lo schianto.

L’automobilista ha riportato ferite la cui gravità non è stata ancora precisata. Dopo le prime cure ricevute sul luogo dell’incidente, è stata trasferita in ospedale per l’assistenza sanitaria.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco volontari di Frangarto, che hanno provveduto alle operazioni di bonifica dell’area interessata dall’incidente.