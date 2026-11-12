VADENA. Frenate d'emergenza, asfalto scivoloso e aquaplaning. Gli autisti di SASA si allenano al Safety Park di Vadena per imparare a gestire gli autobus anche nelle condizioni di guida più difficili. Un'attività di formazione che punta a rafforzare la sicurezza dei passeggeri e di chi si trova alla guida dei mezzi del trasporto pubblico.

I corsi si svolgono regolarmente in piccoli gruppi e permettono ai conducenti di sperimentare, in un ambiente controllato, situazioni che difficilmente possono essere simulate durante il normale servizio. Nell'appuntamento del 12 novembre hanno partecipato otto persone.

Le prove riguardano la frenata su differenti tipi di pavimentazione, la gestione del veicolo in caso di aquaplaning e le manovre in condizioni di difficoltà. Particolare attenzione viene dedicata anche all'utilizzo dei sistemi di sicurezza, tra cui ABS ed EBS, che supportano il controllo e la frenata dell'autobus.

«La sicurezza è importante per tutti gli utenti della strada, sia per i passeggeri a bordo degli autobus sia per le conducenti e i conducenti», ha sottolineato l'assessore provinciale alla Mobilità Daniel Alfreider, presente durante l'attività. L'obiettivo è consentire agli autisti di esercitarsi anche in situazioni che non possono essere riprodotte durante il lavoro quotidiano.

I corsi vengono organizzati con questa modalità da oltre un anno e hanno già coinvolto circa 50 conducenti. SASA impiega complessivamente circa 400 autisti e punta a estendere progressivamente la formazione a tutto il personale, attraverso una partecipazione regolare e a rotazione.

«Un corso di guida sicura serve anche a uscire dalla propria abituale zona di comfort e a conoscere i limiti del veicolo», spiega Georg Huber, coordinatore di Safety Drive.