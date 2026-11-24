BRONZOLO. Oltre 5 mila spettatori, circa 600 figuranti e 34 gruppi: la sfilata dei Krampus di Bronzolo, andata in scena sabato 21 novembre, ha richiamato un pubblico numeroso. Per garantire la sicurezza della manifestazione è stato predisposto un servizio coordinato dalle forze dell'ordine, con particolare attenzione anche alla circolazione dei mezzi utilizzati dai gruppi.

L'operazione, disposta nell'ambito del piano della Questura di Bolzano, ha coinvolto 20 carabinieri della Compagnia di Egna, affiancati da altri cinque militari in abiti civili. Presenti anche la Polizia locale, quattro Corpi dei vigili del fuoco volontari della Bassa Atesina, 20 operatori della società Sts Security e numerosi volontari.

Particolare attenzione è stata riservata alla guida in stato di ebbrezza. Per la prima volta i carabinieri della Stazione di Bronzolo, insieme alla Polizia locale, hanno effettuato pre-test etilometrici sui conducenti dei mezzi a motore artigianali utilizzati dai gruppi Krampus. I controlli sono stati oltre 35 e hanno dato tutti esito negativo.

Secondo quanto riferito dai Carabinieri, durante la manifestazione non sono state registrate criticità di rilievo per l'ordine e la sicurezza pubblica. I militari hanno monitorato le vie di accesso, le zone più frequentate e le aree interessate dai festeggiamenti successivi alla sfilata.