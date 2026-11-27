BRONZOLO. Da lunedì 30 novembre 2026 a sabato 30 gennaio 2027 il traffico sulla statale 12 del Brennero, nei pressi di Bronzolo, sarà ridotto a una sola corsia in direzione sud. Le modifiche interesseranno anche i collegamenti con Vadena.

La restrizione serve a consentire i lavori di adeguamento dell’incrocio di Bronzolo Nord e della statale. Il cantiere prevede, tra gli altri interventi, l’abbassamento del piano stradale sia per le corsie esistenti sia per quelle nuove.

Le deviazioni saranno indicate con cartelli lungo la statale del Brennero e sulle strade provinciali adiacenti. La viabilità provvisoria resterà in vigore per due mesi.

L’opera rientra nei lavori in vista dell’apertura della galleria di Bronzolo, prevista per la fine di gennaio 2027. Il progetto è cofinanziato dal Fondo per lo sviluppo e la coesione.