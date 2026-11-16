SALORNO. Due agnellini di appena due giorni di vita si allontanano dal gregge e finiscono per perdersi. Una piccola avventura che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco volontari di Salorno, mobilitati per recuperare i due cuccioli e riportarli al sicuro. Fortunatamente, tutto si è concluso con un lieto fine.

L'insolito episodio è avvenuto sabato 14 novembre, quando i due piccoli animali, chiamati anche «Pamperlen», sono stati trovati a vagare da soli, lontano dal resto del gregge. Una situazione che ha fatto scattare l'intervento dei soccorritori, impegnati nelle ricerche dei due giovanissimi fuggitivi.

I vigili del fuoco di Salorno sono riusciti a individuare e recuperare entrambi gli agnellini. Nel frattempo è stato rintracciato anche il pastore, al quale i due cuccioli sono stati riconsegnati sani e salvi. Alle operazioni ha partecipato anche una pattuglia dei carabinieri, intervenuta a supporto dei pompieri.

A raccontare la curiosa operazione sono stati gli stessi vigili del fuoco volontari di Salorno, attraverso un post pubblicato su Facebook. Una vicenda decisamente diversa dai consueti interventi di emergenza, che si è conclusa nel migliore dei modi, con i due piccoli animali finalmente restituiti al loro gregge. (foto vigili del fuoco di Salorno)