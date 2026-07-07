GNA. Un uomo residente a Egna, indagato per maltrattamenti in famiglia, è stato arrestato e trasferito in carcere dopo aver ripetutamente manomesso il braccialetto elettronico che gli era stato applicato nell'ambito delle misure cautelari disposte dall'autorità giudiziaria. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita nella serata del 2 luglio dai Carabinieri della Stazione di Egna, con il supporto dell'Aliquota Operativa della Compagnia di Egna, su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano.

L'indagine era stata avviata nell'ottobre 2025 dopo la denuncia presentata dalla moglie dell'uomo. La donna aveva riferito ai militari di essere stata vittima, nel tempo, di ripetute minacce e aggressioni fisiche da parte del coniuge, una situazione che l'aveva costretta a lasciare l'abitazione familiare e a trovare ospitalità presso alcuni parenti.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, durante il periodo di applicazione delle misure cautelari l'indagato avrebbe più volte rimosso o manomesso i dispositivi elettronici di controllo previsti dall'articolo 275-bis del Codice di procedura penale, compromettendo l'efficacia delle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria. Le reiterate violazioni hanno portato il giudice a disporre l'aggravamento della misura cautelare con la custodia in carcere.

L'uomo è stato rintracciato dai militari e, concluse le formalità di rito, è stato trasferito nella casa circondariale di Bolzano, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. I Carabinieri sottolineano che l'intervento conferma l'attenzione dell'Arma nel contrasto alla violenza domestica e di genere e nel garantire il rispetto delle misure poste a tutela delle vittime. Si ricorda che l'indagato è da considerarsi presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.