BRONZOLO. I militari della Stazione Carabinieri di Bronzolo hanno dato esecuzione, nei giorni scorsi, a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Bolzano nei confronti di un ventinovenne della Bassa Atesina.

Il provvedimento restrittivo giunge al termine di una complessa e prolungata attività investigativa condotta dai militari della Compagnia Carabinieri di Egna, che ha consentito di ricostruire un quadro indiziario grave e univoco a carico dell'indagato. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo si sarebbe reso responsabile di una lunga serie di reati contro il patrimonio, verificatisi con frequenza tra i comuni di Laives, Ora, Termeno e Caldaro. Gli accertamenti hanno consentito di raccogliere gravi indizi in merito a episodi di furto e furto aggravato, in gran parte su auto in sosta, commessi nel corso dell'ultimo biennio, specificamente tra il 2025 e il 2026.



Durante lo svolgimento delle indagini, è stato inoltre accertato il possesso ingiustificato di strumenti destinati alla commissione dei reati predatori. A carico del soggetto coinvolto, è stata altresì contestata la reiterata violazione del foglio di via obbligatorio, consistente nell’inosservanza del divieto di far ritorno nei comuni di Laives, Bolzano e Termeno.

Gli investigatori, attraverso un costante monitoraggio del territorio e una meticolosa raccolta di elementi probatori, sono riusciti a documentare le condotte illecite, delineando una precisa strategia criminale che aveva destato particolare allarme sociale tra i residenti dell'area.

A seguito delle risultanze investigative depositate dai Carabinieri, la Procura della Repubblica di Bolzano ha richiesto e ottenuto dal G.I.P. del locale Tribunale l’emissione dell'ordinanza di custodia cautelare, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari.

L'operazione testimonia il costante impegno dell'Arma dei Carabinieri nel contrasto alla microcriminalità e nel garantire la sicurezza della cittadinanza, monitorando capillarmente il territorio e assicurando alla giustizia i soggetti dediti ad attività delittuose seriali.