VADENA/ORA. Con una microcamera è stata smascherata una dipendente infedele della Haas, la nota azienda che gestisce tra Ora e Vadena una grande lavanderia industriale. La donna rubava denaro negli spogliatoi della ditta. A chiamare i carabinieri è stato il datore di lavoro, preoccupato per gli ammanchi di denaro, poco meno di 500 euro in tutto.

Il tranello e la denuncia

Per individuare il possibile responsabile sono state usate una microtelecamera ben nascosta e una banconota da 50 euro, fotocopiata in precedenza in modo da poterla riconoscere. Con questo sistema è stata individuata una dipendente già sospettata del furto.

I carabinieri sono arrivati sul posto pochi minuti dopo e hanno eseguito una perquisizione personale: la 21enne aveva addosso proprio la banconota contrassegnata. Pochi dubbi, dunque, sulle sue responsabilità.

In base agli elementi raccolti la dipendente, una giovane residente a Cortina sulla Strada del Vino, è stata denunciata in stato di libertà per furto aggravato. Il denaro recuperato è stato sottoposto a sequestro probatorio.

I racconti delle altre due colleghe

Gli accertamenti però non si sono fermati a questo episodio. Nella mattinata del 3 novembre altre due dipendenti si sono presentate negli uffici dell’Arma per denunciare furti analoghi subiti in precedenza nello stesso spogliatoio.

La prima ha raccontato la «scomparsa» di ben 220 euro dal proprio armadietto, che era chiuso ma non a chiave. La seconda ha denunciato la sottrazione di circa 200 euro da un armadietto con serratura a combinazione, sul quale non sono stati trovati segni di effrazione.

In tutto gli episodi denunciati riguardano ammanchi per 470 euro, ma non si esclude che nei prossimi giorni altre dipendenti denuncino episodi simili. I carabinieri stanno valutando se anche i precedenti ammanchi possano essere attribuiti alla stessa dipendente.

L’autorità giudiziaria, informata subito dai militari intervenuti, ha convalidato gli atti di perquisizione e sequestro trasmessi nell’ambito delle indagini. «L’operazione - spiega il comandante della Compagnia di Egna, Federico Seracini - testimonia l’attenzione dell’Arma dei Carabinieri anche verso quei fenomeni di microcriminalità che, pur riguardando somme relativamente contenute, possono compromettere il clima di fiducia e serenità negli ambienti di lavoro».

Cosa rischia la dipendente infedele

In Italia il furto aggravato è regolato dall’articolo 625 del Codice penale. La pena prevista è la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 927 a 1.500 euro. Il furto diventa aggravato se commesso con destrezza, come in questo caso.