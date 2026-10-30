BOLZANO. Un nuovo modello di gestione e finanziamento per garantire un futuro stabile al GEOPARC Bletterbach, il sito delle Dolomiti Patrimonio mondiale UNESCO che custodisce testimonianze di circa 270 milioni di anni di storia della Terra. La Giunta provinciale ha approvato il 30 ottobre lo schema di convenzione tra la Provincia di Bolzano, il Comune di Aldino e l’Azienda speciale GEOPARC Bletterbach, incaricata della gestione del Centro visite.

L’accordo avrà una durata di due anni, dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028, e definisce le modalità di finanziamento delle attività istituzionali della struttura. La Provincia metterà a disposizione un contributo forfettario di 350mila euro all’anno, destinato a coprire le spese per il personale, i servizi e i materiali necessari allo svolgimento dei compiti affidati al Centro visite UNESCO.

Al Comune di Aldino spetterà invece sostenere i costi di gestione dell’edificio, tra cui riscaldamento, utenze, pulizie e sgombero della neve.

«L’obiettivo è garantire una gestione qualificata e sostenibile del GEOPARC Bletterbach e assicurare un quadro finanziario stabile in linea con gli obiettivi della Provincia in materia di siti UNESCO», ha sottolineato l’assessore provinciale alla Protezione dell’ambiente, della natura e del clima Peter Brunner. Il nuovo assetto risponde anche alle esigenze di un progetto che sta ampliando le proprie attività e che, di conseguenza, necessita di maggiori risorse.

Un centro visite aperto tutto l’anno

Il nuovo sistema rappresenta uno dei passaggi centrali nel percorso di riorganizzazione avviato nel 2025. Da gennaio 2026 il Comune di Aldino ha istituito l’Azienda speciale GEOPARC Bletterbach, affidandole la gestione della struttura.

In precedenza, il Centro visite e le sue attività erano stati sostenuti dalla Provincia attraverso contributi del Fondo paesaggistico e, successivamente, finanziamenti legati ai programmi annuali, che potevano arrivare fino al 70% dei costi riconosciuti.

Il progetto di rilancio punta ora a estendere le attività del GEOPARC a tutto l’anno, ampliare il Centro visite e rafforzare la ricerca scientifica. Sono inoltre previste nuove iniziative di collaborazione e ricerca a livello internazionale.

L’inizio dei lavori di ampliamento del Centro visite è previsto per il 2027. Il nuovo modello finanziario dovrebbe quindi accompagnare una fase di sviluppo che mira a consolidare il ruolo del Bletterbach non soltanto come meta turistica, ma anche come luogo di divulgazione, formazione e ricerca legato al patrimonio geologico delle Dolomiti.