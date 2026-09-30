LAIVES. Il gruppo altoatesino specializzato in digitalizzazione e sviluppo software 426 prosegue il proprio percorso di espansione in Germania acquisendo l'agenzia digitale re-lounge di Friburgo. Con questa operazione, il gruppo supera i 60 collaboratori distribuiti in cinque sedi tra Italia e Germania. Fondata nel 1999, re-lounge conta 16 collaboratori e da oltre 25 anni sviluppa prodotti e piattaforme digitali per aziende di medie e grandi dimensioni nel Baden-Württemberg.

Grazie alla propria esperienza nei settori dei prodotti digitali, della user experience e dello sviluppo di piattaforme, re-lounge amplia e completa le competenze del gruppo 426. L'acquisizione rappresenta già la terza operazione di questo tipo realizzata da 426 negli ultimi tre anni. «Vogliamo crescere in modo mirato e sostenibile, rafforzando le competenze che generano un reale valore aggiunto per i nostri clienti. Con re-lounge accogliamo un team di grande esperienza, consolidiamo la nostra presenza nel sud della Germania e arricchiamo il nostro portafoglio con ulteriori competenze», spiega il Ceo Hannes Vaia (nella foto).