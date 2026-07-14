LAIVES. Un ventenne residente in provincia di Bolzano è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Laives con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane è stato fermato nei giorni scorsi durante un servizio di controllo del territorio svolto nella frazione di Pineta, nell'ambito delle attività di contrasto al traffico e al consumo di droga.

Durante il controllo i militari hanno trovato addosso al ragazzo un modesto quantitativo di hashish. L'esito della perquisizione ha spinto i carabinieri ad approfondire gli accertamenti, estendendo le verifiche all'abitazione del ventenne, dove vive con la famiglia in un altro comune della Val d'Adige.

Nel corso della perquisizione domiciliare sono stati sequestrati circa 110 grammi di hashish, 3 grammi di marijuana, 2 grammi di funghi allucinogeni, circa 2 grammi di anfetamina, due pastiglie di ecstasy e un bilancino elettronico di precisione, materiale ritenuto dagli investigatori compatibile con un'attività di detenzione finalizzata allo spaccio.

Informato dell'accaduto, il pubblico ministero di turno ha disposto gli arresti domiciliari per il giovane, in attesa del giudizio direttissimo. Tutta la sostanza sequestrata sarà ora analizzata dal Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (Lass) di Laives. L'operazione rientra nei controlli quotidiani dell'Arma nella Bassa Atesina, con particolare attenzione ai luoghi maggiormente frequentati dai giovani.