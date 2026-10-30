LAIVES. Hanno sfondato il finestrino di un'auto parcheggiata nel garage sotterraneo di un supermercato e rubato uno zaino contenente materiale scolastico. È accaduto nella serata di giovedì 29 ottobre, tra le 19.10 e le 19.20, in via Kennedy a Laives. Vittima del furto un insegnante residente in città, che aveva lasciato la vettura in sosta per pochi minuti e, al ritorno, ha trovato il vetro anteriore destro in frantumi.

L'uomo ha immediatamente chiamato i carabinieri, che sono intervenuti con una pattuglia della Stazione di Laives. I militari hanno avviato gli accertamenti, concentrandosi sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza del parcheggio e ricostruendo gli spostamenti di un'automobile ritenuta riconducibile ai responsabili.

Le indagini hanno permesso di individuare due giovani residenti a Laives, già conosciuti dalle forze dell'ordine per precedenti specifici. I carabinieri hanno effettuato perquisizioni personali, domiciliari e sul veicolo utilizzato dai sospettati. Lo zaino rubato, tuttavia, non è stato recuperato.

Al termine degli accertamenti, i due giovani sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura di Bolzano per furto aggravato in concorso. L'operazione è stata condotta dai carabinieri della Stazione di Laives con il supporto dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Egna. Determinanti per l'individuazione dei presunti responsabili la tempestiva segnalazione della vittima e l'analisi delle registrazioni video.