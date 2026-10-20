LAIVES. Tre uomini sorpresi a consumare droga e alcol in un appartamento di via Kennedy, due denunciati per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e un terzo segnalato all'autorità amministrativa. È il bilancio di un controllo effettuato nei giorni scorsi dai carabinieri della stazione di Laives, intervenuti durante la mattinata in un'abitazione che si presentava in precarie condizioni igienico-sanitarie.

All'interno dell'alloggio i militari hanno trovato tre cittadini italiani di 54, 51 e 37 anni, tutti già conosciuti alle forze dell'ordine. Secondo quanto ricostruito, i tre stavano consumando sostanze stupefacenti e bevande alcoliche, probabilmente dalla notte precedente. La successiva perquisizione ha consentito di recuperare diverse quantità di droga e materiale ritenuto utile per gli accertamenti.

Nella disponibilità del 54enne, domiciliato nell'appartamento, sono stati trovati oltre 16 grammi di hashish, una modica quantità di cocaina, uno spinello già consumato e due bilancini di precisione, considerati dagli investigatori possibili strumenti per un'attività di spaccio. Il 51enne è stato invece trovato in possesso di quasi 20 grammi di hashish. Entrambi sono stati denunciati a piede libero per l'ipotesi di detenzione illecita di stupefacenti ai fini di spaccio di lieve entità.

Diversa la posizione del 37enne residente a Laives, che aveva con sé circa due grammi di hashish ed è stato segnalato all'autorità amministrativa per detenzione destinata all'uso personale. Tutta la droga e il materiale rinvenuto sono stati sequestrati. L'operazione rientra nei controlli antidroga condotti dai carabinieri in Bassa Atesina per contrastare la diffusione degli stupefacenti.