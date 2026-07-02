BOLZANO. Incidente stradale nella mattinata di oggi, giovedì 2 luglio, a San Paolo di Appiano, dove una donna del posto è rimasta ferita dopo essersi ribaltata con la propria automobile.

L'incidente è avvenuto intorno alle 9, all'altezza della cava di ghiaia. Per cause ancora in fase di accertamento, la conducente ha perso il controllo del veicolo, è uscita dalla carreggiata e si è schiantata contro un muro. In seguito all'impatto l'auto si è ribaltata, terminando la corsa sul tetto.

La donna è stata soccorsa sul posto dai sanitari del Croce Bianca e, dopo le prime cure, è stata trasportata all'ospedale di Bolzano. Le sue condizioni non sono gravi: ha riportato ferite lievi. Nell'auto non erano presenti altri passeggeri.

Per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione del veicolo, la strada è stata temporaneamente regolata a senso unico alternato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco volontari di San Paolo e San Michele Appiano, insieme ai Vigili del Fuoco permanenti di Bolzano e al personale sanitario.