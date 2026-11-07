EGNA. Una vasta operazione contro i furti nelle abitazioni e sulle automobili è scattata in Bassa Atesina e Oltradige, dove decine di carabinieri sono impegnati in controlli straordinari lungo le strade, nei centri abitati e nelle località turistiche. Un dispositivo imponente, che prevede anche l’impiego di un elicottero e delle unità cinofile, con l’obiettivo di individuare persone e veicoli sospetti e prevenire nuovi episodi di criminalità.

L’intervento è coordinato dal Comando provinciale dei carabinieri di Bolzano e coinvolge i militari della Compagnia di Egna, affiancati dal Nucleo Elicotteri di Bolzano e dal Nucleo Cinofili di Laives. Le pattuglie presidiano le principali arterie di collegamento e gli svincoli stradali, mentre dall’alto viene garantita un’ulteriore attività di sorveglianza del territorio.

Particolare attenzione è rivolta ai parcheggi frequentati da turisti ed escursionisti, spesso esposti ai furti all’interno delle vetture. I controlli interessano le aree del Lago di Caldaro, di Castelvecchio e Castelchiaro, oltre a Campi al Lago, Kuchlweg, il biotopo di Caldaro e il Passo Mùch. Sotto osservazione anche la località Rio Nero, nel comune di Ora, e la zona di Castel Feder, lungo la statale 48, con i relativi parcheggi.

L’operazione si estende ai quartieri residenziali e alle vie di accesso ai diversi comuni, per contrastare in particolare i furti in appartamento. I militari effettuano verifiche approfondite sui mezzi in circolazione e sui loro occupanti, concentrandosi sulle situazioni considerate sospette. A supporto delle pattuglie vengono utilizzati anche i sistemi di videosorveglianza e di lettura automatica delle targhe messi a disposizione dalla Comunità comprensoriale Oltradige-Bassa Atesina e dalle amministrazioni comunali.

Il rafforzamento della presenza dell’Arma non si esaurirà con questa operazione. La Compagnia di Egna ha infatti programmato ulteriori servizi nelle prossime settimane, anche in vista delle festività di fine anno, quando aumenta l’attenzione verso il rischio di furti nelle abitazioni. L’obiettivo è garantire una sorveglianza più capillare e interventi tempestivi a tutela di residenti e visitatori.

I carabinieri richiamano infine l’importanza della collaborazione dei cittadini, invitati a segnalare al 112 eventuali movimenti sospetti, fornendo indicazioni utili all’identificazione di persone o veicoli. Le informazioni raccolte possono contribuire a indirizzare rapidamente le pattuglie nelle zone interessate.