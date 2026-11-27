VADENA. Arriva il temuto (dai praticanti) giro di vite contro il motocross a Vadena. Le moto con motore a combustione potranno essere utilizzate dal nuovo anno solo il sabato e il mercoledì dalle 13 alle 17. Il mercoledì potranno usufruire della pista esclusivamente piloti con una licenza valida per allenamenti o gare. Resta la pausa dalle 12 alle 13 per i motori a combustione.

Per l'assessore alla mobilità Daniel Alfreider, «il fine è mantenere questo sport in Alto Adige e ridurre le emissioni». La domenica, invece, sarà riservata solo alle moto elettriche, che avranno campo libero anche durante la settimana (tranne mercoledì).

Per difendere i diritti dei crossisti si era attivato nei mesi scorsi soprattutto Marco Bolzonello, presidente del Comitato Provinciale Fmi Bolzano-Bozen (Federazione Motociclistica Italiana), riconfermato in carica per il quadriennio 2025-2028. E qualcosa ha sicuramente portato a casa.

Raggiunta l'intesa tra Laives, Vadena, Sta e Provincia, gestione a Kusstatscher

Dopo l'intesa raggiunta a giugno tra Provincia, Sta - Strutture Trasporto Alto Adige SpA, Safety Park e Comuni di Vadena e Laives, si è conclusa la nuova gara. La concessione è stata nuovamente assegnata all'attuale gestore Albert Kusstatscher per 3 anni, con possibilità di proroga per altri 3.

La nuova concessione punta inoltre a ridurre sensibilmente l'impatto acustico sulla popolazione vicina e a favorire il passaggio alle moto elettriche, come riporta il Dipartimento provinciale Infrastrutture e Mobilità. "Per noi era importante trovare una soluzione che consentisse di mantenere il motocross in Alto Adige e, allo stesso tempo, di ridurre sensibilmente l'impatto sulle persone che vivono nelle vicinanze", sottolinea l'assessore provinciale alla Mobilità Daniel Alfreider. "Con la nuova concessione ci siamo riusciti. Diamo un futuro a questo sport puntando al contempo su meno rumore e meno emissioni", aggiunge Alfreider.

Domeniche dedicate all'e-motocross

Dal 2027 la domenica, come già lunedì, martedì, giovedì e venerdì, la pista sarà riservata alle moto elettriche. Le moto con motore a combustione potranno essere utilizzate il sabato e il mercoledì dalle 13 alle 17. Il mercoledì potranno usufruire della pista esclusivamente piloti con una licenza valida per allenamenti o gare. Resta la pausa dalle 12 alle 13 per i motori a combustione.

Un altro obiettivo è far conoscere maggiormente l'e-motocross e consentire agli interessati di provarlo, come evidenzia l'assessore: "Il motocross è divertente anche in versione elettrica. Vogliamo dare alle persone la possibilità di sperimentarlo direttamente", afferma Alfreider. "La tecnologia continua a evolversi e vogliamo cogliere questa opportunità. L'obiettivo a lungo termine resta l'utilizzo completamente elettrico della pista".

Soddisfatto anche il consigliere provinciale Thomas Widmann, tra i "padri" del Safety Park assieme a Michele Di Puppo. «Anche la pista da motocross rappresenta una componente che non può essere trascurata nella visione complessiva del Safety Park. È quindi positivo che, grazie all'impegno dell'assessore Alfreider, si sia riusciti a individuare un compromesso sostenibile. È stata data una prospettiva, tenendo al contempo conto delle legittime esigenze dei residenti».