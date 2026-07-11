BRONZOLO/LAIVES. Convivere con le vespe, soprattutto per una persona anziana (ma anche per altri), non deve essere facile. Stiamo parlando di una mansarda in una palazzina Ipes piuttosto datata di Bronzolo, in cui sono stati necessari diversi interventi nel corso degli anni. Della vicenda, in passato, si sono occupati anche i vigili del fuoco.

«La signora S. - scrive un'amica dell'anziana - vive a Bronzolo in una casa Ipes, in mansarda. La struttura risale agli anni Settanta e purtroppo fino al mese scorso e per tre anni è andata avanti a chiamare aziende che si occupano di disinfestazione e pompieri volontari di Bronzolo, in quanto vivendo nel sottotetto con gli anni e l'incuria da parte dell'ente, si sono formati nidi di vespe, sparsi in diversi punti. Il mese scorso è stata punta senza nessuna conseguenza per fortuna.

Siamo andate a chiedere aiuto alla sindaca Mongillo e la prima cittadina gentilmente ci ha indicato il nome di una signora che lavora negli uffici Ipes. Siamo andate a settembre 2025 pensando che qualcuno venisse a vedere di persona il caso, ma nessuno si è fatto vivo. Anche la visita all'Istituto non ha sortito gli effetti sperati. La signora S. adesso finalmente è seguita da due tecnici Ipes, che lei stessa è riuscita a contattare con fermezza facendo vedere loro il problema in loco. Si spera vivamente che la questione venga risolta definitivamente».

Già in passato l'intervento dei vigili del fuoco era stato utile, come mostra la foto che qui pubblichiamo (il pavimento della stanza situata nella parte di sottotetto maggiormente esposta al problema ricoperta di insetti morti), ma non risolutivo. Tanto che è servita una seconda chiamata ai vigili del fuoco e una seconda azione da parte dei pompieri.

Un secondo caso riguarda la signora B.R. che vive sempre in Bassa Atesina, ma in un alloggio in cooperativa a Pineta.

«Noi abbiamo la rampa del garage in zona Toggenburg che condividiamo con quella dell'Ipes. La rampa in questione ormai è aperta da anni, la manutenzione la fanno loro e poi mandano la fattura a noi. Si pensi che nell'ottobre scorso il nostro amministratore ha scritto una Pec a cui non ci è stata data nemmeno risposta. Ebbene, non è venuto nessuno a vedere e non vorremmo trovarci come le case Ipes a Bolzano dove c'è gente che paga l'affitto regolarmente ma deve fare fronte a problemi di varia natura nei tunnel. Vorremmo, se possibile, prevenire e non trovarci di fronte a problemi di gestione complessa. Auspichiamo che anche questo problema possa essere risolto».