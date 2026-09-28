ORA. È stato sorpreso nel cuore della notte mentre rovistava all’interno di un’auto parcheggiata, dopo aver infranto i finestrini di altre vetture in sosta. Un uomo del 1995, senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri di Ora e Aldino al termine di un intervento scattato alcuni giorni fa in via Vecchia.

L’allarme è arrivato al 112 intorno alle 2.30. Un residente aveva notato una persona intenta a danneggiare alcune automobili e a rovistare negli abitacoli. Quando le pattuglie sono arrivate sul posto, hanno individuato l’uomo all’interno di una vettura. Alla vista dei militari ha cercato di allontanarsi, ma è stato immediatamente fermato.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, poco prima l’uomo avrebbe infranto i finestrini di altre tre auto, introducendosi negli abitacoli alla ricerca di oggetti di valore. Complessivamente sono quindi quattro le vetture coinvolte. Durante il controllo è stato trovato in possesso di 5 euro sottratti da un’auto e di un coltello, che è stato sequestrato. I proprietari dei mezzi sono stati rintracciati e hanno presentato denuncia.

Il 31enne è stato quindi arrestato e accompagnato nelle camere di sicurezza del Comando provinciale dei carabinieri di Bolzano, in attesa della direttissima. Il giudice ha successivamente convalidato l’arresto e lo ha condannato a sei mesi di reclusione, con pena sospesa. Determinante per il rapido intervento è stata la segnalazione del residente al numero di emergenza.