ORA. Gli anziani non si fanno più ingannare così facilmente. Sempre più attenti ai tentativi di raggiro, riescono a riconoscere le truffe e, con il loro sangue freddo e la collaborazione delle forze dell’ordine, a mandare all’aria i piani dei malviventi.

È accaduto anche a Ora, dove un pensionato ha sventato la truffa del finto carabiniere, consentendo ai militari dell’Arma di arrestare una 44enne campana, sorpresa con la refurtiva ancora in mano. La donna è finita in manette e i beni sono già stati restituiti al legittimo proprietario.



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