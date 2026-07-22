ORA. È stato ritrovato il corpo senza vita di una persona in una zona impervia nei pressi del Rio Nero, a Ora. Il ritrovamento è avvenuto nelle scorse ore grazie a due giovani che si trovavano nell’area e che hanno dato l’allarme.



Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Egna, impegnati ora negli accertamenti per risalire all’identità della persona deceduta e ricostruire le circostanze della morte. Secondo le prime informazioni, il corpo si trovava nella zona già da alcuni giorni.



Le autorità stanno effettuando tutte le verifiche necessarie e sono attesi ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.