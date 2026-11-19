SALORNO. Dopo l'attesissima firma del preliminare d'acquisto dell'ex Oratorio - edificio costruito tra il 1950 e il 1960, grazie a una raccolta fondi e al lavoro di decine di volontari della comunità locale - abbiamo fatto il punto con il vicesindaco Luca Miozzo (Impegno per Salorno) per capire meglio com'è nato questo percorso e quali saranno i prossimi passi. Le idee ci sono, bisogna solo concretizzarle.

Vicesindaco, come si è arrivati a un preliminare per un edificio fermo da decenni?

Dare nuova vita all'Oratorio è stato un nostro obiettivo fin dal programma elettorale, e lo abbiamo ribadito nel patto di coalizione. Per questo, fin dall'inizio del mandato, accanto agli altri temi come la viabilità, abbiamo lavorato con costanza in questa direzione. Ci siamo presentati in coalizione con idee concrete che, grazie al lavoro di Michele Girardi e Rolando Rossi, si possono definire veri e propri progetti. Dopo diversi confronti abbiamo trovato una linea condivisa con tutta la coalizione, che ci ha permesso di fare ulteriori passi avanti.

Qual è l'idea di base?

Un vero e proprio Polo per i nostri giovani, che unisca sport e cultura: due temi che considero fondamentali per la vita di una comunità. Senza un'idea concreta di partenza non saremmo stati disposti a sostenere un preliminare. Per noi è sempre stato centrale rispettare la memoria dell'edificio e riportarlo a ciò per cui è nato: sport, cultura e giovani.Per questo, per noi, abbattere l'edificio non è mai stata la soluzione: vogliamo recuperarlo e restituirlo alla comunità.

Che ruolo ha avuto in questo contesto la Provincia?Decisivo. Nell'ultimo anno e mezzo ci sono stati molti incontri in Provincia, a cui ho partecipato insieme ad altri membri di Impegno per Salorno. Grazie all'ottima collaborazione con l'assessore Christian Bianchi abbiamo potuto approfondire le possibili soluzioni. Il progetto è stato presentato anche al vicepresidente Marco Galateo, che ha accolto con grande favore l'idea e l'impostazione proposta. Una volta raggiunto il consenso in coalizione e con l'amministrazione sugli obiettivi proposti, ho organizzato un incontro con Bianchi, Daniel Bedin del Dipartimento Opere pubbliche, valorizzazione del patrimonio, Libro fondiario e Catasto, Virna Bussadori, direttrice della Ripartizione Patrimonio, e il sindaco Roland Lazzeri, per condividere ogni dettaglio. Per me la trasparenza nella circolazione delle informazioni è alla base del lavoro di un'amministrazione. In quell'occasione abbiamo potuto condividere insieme al sindaco il pieno supporto dell'assessore Bianchi nel valutare il progetto sotto tutti gli aspetti. Un segnale importante che conferma come, con un'idea concreta, si possa realizzare qualcosa di valore per tutti, e ripeto tutti, i ragazzi di Salorno.

Il preliminare comporta già un impegno economico per il Comune?

No. Ad oggi il preliminare non costituisce alcun impegno economico diretto del Comune, proprio perché stiamo ancora valutando gli ultimi dettagli. Era un passaggio doveroso: il consiglio comunale ha dato mandato al sindaco di procedere con la firma.

Quali sono i prossimi passi?

Come Impegno per Salorno siamo arrivati a un ottimo primo checkpoint. Ora restano da definire in coalizione gli ultimi aspetti. Con il sindaco abbiamo concordato di fissare un incontro con il settore sport della Provincia, per chiudere il cerchio anche su quel fronte. L'obiettivo è una soluzione sostenibile, sia per l'investimento sia, soprattutto, per la gestione futura.

Un bilancio personale?

Sono contento di vedere una prospettiva concreta per un edificio così importante e per gli spazi adiacenti. Stiamo lavorando molto bene come gruppo, portando idee concrete. Nei prossimi mesi presenteremo alla popolazione le idee e le soluzioni, condividendo gli obiettivi. L'Oratorio è un pezzo della storia di Salorno: tanti di noi ci sono cresciuti. Ridargli vita significa offrire ai ragazzi di oggi le stesse opportunità.