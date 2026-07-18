APPIANO. Momenti di paura ma nessuna conseguenza questa mattina intorno alle 11 a Predonico, nel comune di Appiano, dove un padre e un figlio hanno avvistato un cucciolo di orso nella zona Steinberg. I due si sono subito nascosti e hanno allertato i soccorsi.

A recuperarli e a riportarli a valle in totale sicurezza sono stati gli uomini del Soccorso Alpino del Cnsas di Appiano. Dell'avvistamento dell'esemplare, rimasto incerto sulla presenza ravvicinata dell'orsa madre, è stata immediatamente informata l'autorità forestale competente per i monitoraggi del caso.