REDAGNO. Grave incidente nel pomeriggio di oggi, 14 luglio, a Redagno di Sotto. Una donna altoatesina è rimasta seriamente ferita dopo una caduta dalla propria bicicletta.

L'allarme è scattato intorno alle 14.30. Per cause in corso di accertamento, la ciclista ha perso il controllo del mezzo ed è caduta rovinosamente a terra, riportando ferite giudicate gravi dai sanitari intervenuti.

Sul posto sono arrivati l'ambulanza della sezione Bassa Atesina della Croce Bianca, l'elisoccorso Pelikan 1, i vigili del fuoco volontari di Redagno e i First Responder della zona.

Dopo le prime cure sul luogo dell'incidente, la donna è stata trasportata in elicottero all'ospedale San Maurizio di Bolzano per le cure del caso. Le cause della caduta sono in fase di ricostruzione.