SALORNO. Buona la prima a Salorno. Sabato, la maxi sfilata dei cinquecento Krampus ha affascinato e divertito un vasto pubblico (circa tremila persone, tante anche dal vicino Trentino e da altre regioni), tra campanacci, catene, pellicce e ovviamente le maschere intagliate con tanto di corna, e perfino una moto "decorata" dal teschio di un caprone, e un trattore dai richiami medievali, attrezzato di patibolo e torce.

Inizialmente, gli spettatori attesi erano un migliaio. È stato il tam tam mediatico ad accrescere la notorietà dell'evento e il relativo interesse. E così si è moltiplicato il pubblico della sfilata organizzata dall'associazione Ama di Salorno. La stagione dei Krampus che anticipa l'arrivo di San Nicolò è iniziata. Massiccio il dispiegamento di forze disposto per evitare incidenti: i carabinieri della Compagnia di Egna e la questura hanno disposto un servizio d'ordine, cui si sono aggiunti i rinforzi di un'agenzia di security privata e la collaborazione dei vigili del fuoco di Salorno, con la Croce bianca pronta a intervenire in caso di necessità.

La sfilata era una scommessa per il paese della Bassa Atesina. «Per noi è la prima volta», spiegava ieri pomeriggio il sindaco Roland Lazzeri, senza azzardare pronostici sull'andamento della manifestazione ma comunque fiducioso che tutto si sarebbe svolto nel migliore dei modi. «Questa mattina (ieri, ndr) ero proprio lì a vedere. Tutto è stato organizzato nei dettagli, e noi come Comune abbiamo coordinato il servizio d'ordine». Nel frattempo, a Salorno fervevano i preparativi.

È stato uno storico negozio locale specializzato nell'abbigliamento tradizionale alpino a curare la realizzazione dei costumi, accessoriati con maschere complete di corna, pellicce, campanacci e verghe.Assiepato dietro le transenne ai lati del percorso, affascinato e divertito, il pubblico ha apprezzato lo spettacolo dello "spaventoso" corteo che si è snodato tra via dei Gelsi e la piazza del Municipio. Spaventoso per necessità: la tradizione vuole che si indossino maschere per allontanare gli spiriti maligni, l'oscurità e i pericoli della stagione invernale. (foto e video DLife/Luca Ognibeni)