SALORNO. Da lunedì prossimo una volta a settimana il Lido di Salorno – dalle 18.30 alle 19.30, quindi subito dopo l’orario di chiusura – sarà riservato all’associazione Armonia e alle donne islamiche della zona, che potranno indossare tranquillamente il burkini. Il tradizionale costume integrale copre l’intero corpo a eccezione del viso, di mani e piedi ed è solitamente composto da tre pezzi: pantaloni, una tunica a maniche lunghe e un cappuccio integrato che avvolge la testa come un hijab.



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