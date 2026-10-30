SALORNO. Oltre 632 mila euro per completare la nuova scuola di musica di Salorno. La Giunta provinciale di Bolzano ha approvato il finanziamento destinato all’acquisto di arredi, attrezzature e strumenti necessari per rendere pienamente operativa la nuova sede, che troverà spazio nel Palazzo della Signoria.

Il provvedimento, approvato il 30 ottobre su proposta dell’assessore provinciale alle Opere pubbliche e alla Valorizzazione del patrimonio, Christian Bianchi, prevede uno stanziamento massimo di 632.565,94 euro. Le risorse saranno gestite attraverso una convenzione con il Comune di Salorno, che si occuperà di effettuare gli acquisti per conto della Provincia.

L’intervento si inserisce in un progetto già avviato congiuntamente dall’amministrazione provinciale e da quella comunale. Il Comune sta infatti realizzando la nuova struttura per conto della Provincia autonoma di Bolzano. Una volta completata, la scuola di musica entrerà a far parte del patrimonio provinciale.

Il finanziamento approvato riguarda la dotazione interna degli spazi. Sono previsti mobili e arredi, impianti, apparecchiature audiovisive e hardware destinato alla didattica musicale, oltre agli altri beni contemplati dal progetto esecutivo.

«Con questo finanziamento compiamo un ulteriore passo verso il completamento della nuova sede della scuola di musica di Salorno», ha dichiarato l’assessore Christian Bianchi.

«Mettiamo a disposizione oltre 630 mila euro per dotare la struttura degli arredi e delle attrezzature necessarie a renderla pienamente funzionale. È un investimento concreto a Salorno, in Bassa Atesina, che consentirà di mettere a disposizione della comunità spazi adeguati dedicati alla formazione musicale», ha aggiunto.

Gli acquisti effettuati dal Comune diventeranno di proprietà della Provincia, in coerenza con l’assetto previsto per la nuova sede.