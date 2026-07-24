ANDRIANO. Una serra hi-tech per la coltivazione della marijuana, completa di impianto di ventilazione e riscaldamento, nebulizzatori, igrometri e perfino una telecamera wireless per il controllo a distanza, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Bolzano in un casolare nascosto nei boschi di Andriano. Un giovane italiano, incensurato, è stato denunciato a piede libero con l'accusa di produzione di sostanze stupefacenti.

L'operazione è scattata durante un'attività di perlustrazione in un'area boschiva. I finanzieri hanno notato un casolare in legno che sembrava abbandonato, ma l'accesso era protetto da due grossi lucchetti dall'aspetto nuovo. A insospettire ulteriormente i militari è stato un rumore continuo proveniente dall'interno della struttura.

Seguendo la fonte dell'alimentazione elettrica, i finanzieri hanno individuato un cavo, in parte interrato, che collegava il casolare a un'abitazione vicina, dove risiede il giovane poi denunciato. La successiva perquisizione ha consentito di scoprire una grow box perfettamente attrezzata, con illuminazione a LED e dispositivi in grado di ricreare le condizioni ideali per la coltivazione della cannabis.

Nel corso dell'intervento sono state sequestrate sette piante di cannabis in diversi stadi di crescita, 287 grammi di foglie di marijuana, l'intera struttura utilizzata per la coltivazione indoor e numerose attrezzature destinate all'irrigazione, alla concimazione e alla cura delle piante.

L'operazione rientra nell'attività di controllo economico del territorio svolta dalla Guardia di Finanza per contrastare la produzione e la diffusione di sostanze stupefacenti. Come previsto dalla legge, viene ricordato che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità dell'indagato dovrà essere accertata nelle sedi competenti.