CALDARO/PASSO MENDOLA. Prima stangata estiva sul tratto di strada compresa tra Caldaro e Passo Mendola dove i centuari - soprattutto stranieri - sono soliti infrangere il Codice della Strada con mezzi modificati. Nel corso dei primi controlli sono state inflitte sanzioni da 344 a 1.731 euro e tra i multati ci sono parecchie stranieri. Proficua la task force tra Polizia stradale e Motorizzazione, che fa capo alla Provincia.Le sanzioni.Le multe possono arrivare fino a 1.731 euro nei casi di modifiche tecniche non autorizzate al veicolo, con il possibile ritiro della carta di circolazione. In questi casi, il documento può essere restituito solo dopo una revisione straordinaria presso il Centro provinciale revisione veicoli, che accerta il ripristino del mezzo alle condizioni previste dall'omologazione.

Ulteriori sanzioni possono arrivare fino a 344 euro in caso di inefficienza del veicolo o mancato funzionamento di dispositivi tecnici.Si tratta, come detto, dei primi risultati dei controlli mirati sui motocicli tecnicamente modificati e non autorizzati o malfunzionanti lungo i passi altoatesini. Alfreider: «Doverosi comportamenti corretti»."Questi controlli sono importanti per aumentare la sicurezza sulle strade di montagna, ma anche per tutelare l'ambiente, la qualità della vita degli abitanti del luogo e il rispetto tra tutti gli utenti della strada", sottolinea l'assessore provinciale alla Mobilità Daniel Alfreider.

"Sui passi convivono residenti, persone a piedi, ciclisti, escursionisti, turisti, automobilisti e motociclisti. Per questo servono responsabilità, mezzi in regola e comportamenti corretti".La promessa: in arrivo nuovi controlli senza preavviso. I controlli sui motocicli, svolti in collaborazione con gli organi di polizia, saranno eseguiti durante tutta l'estate e senza preavviso.L'attività rientra nell'impegno della Provincia per aumentare la sicurezza stradale, ridurre i comportamenti pericolosi e promuovere una mobilità più rispettosa nei territori di montagna.Ricordiamo che nel recente passato, proprio lungo la strada per Passo Mendola, ci sono stati parecchi incidenti, diversi dei quali anche mortali.