BRONZOLO. Cambia la viabilità lungo la strada statale 12 in vista dell'apertura della nuova galleria della circonvallazione di Bronzolo. Per consentire gli interventi preparatori al collegamento tra il tracciato esistente e il tunnel, sono previste importanti modifiche alla circolazione, con deviazioni che interesseranno anche gli accessi al paese e alcune strade comunali.

Nel dettaglio, le due direzioni di marcia saranno separate su percorsi a senso unico. Il traffico diretto verso sud continuerà a utilizzare il tracciato abituale della statale 12, mentre i veicoli diretti verso nord saranno deviati all'altezza di Auto Unterland, passando attraverso l'accesso meridionale di Bronzolo e la strada comunale di nuova costruzione.

Le modifiche coinvolgeranno anche la viabilità interna. In particolare, la corsia sud della strada comunale sarà chiusa nel tratto compreso tra il centro di riciclaggio e Auto Unterland. Nello stesso segmento sarà inoltre vietato completamente il transito a pedoni e ciclisti. Le limitazioni sono necessarie per permettere l'esecuzione dei lavori sulla carreggiata e predisporre il futuro collegamento con la galleria.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, le linee degli autobus e le relative fermate resteranno attive, anche se i mezzi seguiranno percorsi leggermente modificati. Il nuovo assetto della circolazione sarà segnalato sul posto ed è stato definito in collaborazione tra Comune di Bronzolo, Polizia municipale, Servizio strade della Provincia e Ripartizione Mobilità. Nel comunicato non sono indicate le date di avvio e conclusione delle modifiche.