BRONZOLO. Era disteso sui binari, completamente ubriaco e mezzo assiderato. Un 19enne di Malles deve la vita ad una serie di circostanze favorevoli e alla prontezza di intervento dei carabinieri della compagnia di Egna e dei vigili del fuoco volontari di Ora e Bronzolo.

La ricostruzione

Quella tra sabato e domenica sarebbe potuta diventare una notte drammatica a Bronzolo dove, alla fine della sfilata dei Krampus, si sono perse le tracce del giovane. Il gruppo di amici non ne aveva più notizie e alle due si sono decisi a chiedere aiuto alle forze dell'ordine. Sapevano che aveva il 19enne aveva bevuto molto e che voleva tornare a casa ma nessuno di loro sapeva in che maniera lo avrebbe fatto. Al telefono non rispondeva e questo non lasciava presagire nulla di buono.

I soccorsi

I carabinieri della pattuglia radiomobile di Egna si sono subito attivati e, coordinati dal loro comandante di compagnia, il capitano Federico Seracini, hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco volontari della zona. Lo spunto per le ricerche è arrivato dal telefono del giovane che, seppure lasciava senza risposte le continue chiamate, ha permesso, attraverso il Gps di rilevare la posizione restringere il campo delle ricerche alla linea ferroviaria.

Il fermo treni

Non proprio la stazione, ma un punto sui binari, della linea tra Bronzolo e Laives. Per questo è stato chiesto il blocco del traffico dei treni in attesa di raggiungere le coordinate indicate dall'applicazione. Una precauzione che si è dimostrata provvidenziale. Quando i carabinieri e i pompieri hanno raggiunto il punto indicato, hanno trovato il 19enne disteso sui binari, privo di sensi per l'alcool ingerito, e con un principio di assideramento dato che la temperatura era scesa sotto zero. Il ragazzo, quindi, è stato affidato agli operatori del 118 che lo hanno trasportato in ospedale a Bolzano. Le sue condizioni non sono apparse gravi e i medici ritengono che si rimetterà entro pochi giorni. Una cosa sembra essere certa: se il 19enne fosse rimasto ancora un'ora su quei binari, sarebbe morto ucciso, se non da un treno, dal freddo.