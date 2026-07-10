TERMENO. «I migranti? Noi li ospitiamo al castello. Una famiglia di 4 persone arriverà la prossima settimana»: a parlare è il sindaco di Termeno Wolfgang Oberhofer, soddisfatto di poter dare l'esempio in uno dei Comprensori che sta facendo più fatica a trovare alloggi sul mercato.Il piano per l'accoglienza diffusa dei rifugiati, promosso dall'assessora provinciale alle Politiche sociali Rosmarie Pamer, mira a distribuire una famiglia in 94 dei 116 comuni altoatesini (gli altri hanno già Cas o progetti ex Sprar). L'obiettivo è trasferire i profughi attualmente ospitati nel capoluogo e negli hotel.

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