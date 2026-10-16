APPIANO. Non ce l’ha fatta Franziska Winkler, la donna di 76 anni investita martedì sulle strisce pedonali a San Michele di Appiano. La settantaseienne è morta oggi, venerdì 16 ottobre, all’ospedale San Maurizio di Bolzano, dove era ricoverata in terapia intensiva a causa delle gravissime ferite riportate nell’incidente.

Il drammatico investimento si era verificato intorno alle 11, alla rotatoria all’ingresso di San Michele, all’incrocio tra la strada proveniente da Bolzano, quella per Cornaiano, via Monticolo e via Stazione. La donna, residente ad Appiano, stava attraversando la strada provinciale sulle strisce pedonali, nei pressi della sede della Croce bianca e della vecchia stazione ferroviaria, quando era stata travolta da un’automobile condotta da un uomo e proveniente da Bolzano.

L’impatto era stato particolarmente violento. Franziska Winkler era stata trascinata per alcuni metri dalla vettura, riportando numerosi traumi, soprattutto alla testa. Le sue condizioni erano apparse immediatamente disperate. I soccorritori l’avevano rianimata e intubata sul posto, prima di trasferirla d’urgenza all’ospedale di Bolzano, dove era stata ricoverata in prognosi riservata.

Sul luogo dell’incidente erano intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Appiano, incaricati dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento e accertare eventuali responsabilità. I vigili del fuoco di San Michele avevano provveduto alla messa in sicurezza dell’area, mentre la circolazione era stata temporaneamente interrotta. Dopo tre giorni di ricovero, le gravissime lesioni riportate nell’impatto si sono rivelate fatali.