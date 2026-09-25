BOLZANO. "La partecipazione del vicepresidente dei Freiheitlichen, Otto Mahlknecht, al convegno organizzato a Berlino dal gruppo parlamentare dell'Afd sull'Alto Adige è una scelta politica grave. Ancora più grave è la foto pubblicata insieme a Maximilian Krah, figura le cui dichiarazioni sulle SS hanno suscitato dure reazioni anche tra gli alleati europei dell'AfD".



Lo dichiara Christian Bianchi, coordinatore provinciale di Forza Italia in Alto Adige, che come ha già fatto la Svp, chiede una presa di posizione chiara da parte del partner di coalizione e dell'assessora provinciale Ulli Mair. "I Freiheitlichen fanno parte della maggioranza che governa la Provincia. Per questo non possono liquidare la presenza del loro vicepresidente a Berlino come un'iniziativa personale senza conseguenze politiche”.



”Chiedo al partito e all'assessora Ulli Mair di dire con chiarezza se condividono quella scelta e quale giudizio danno della vicinanza pubblicamente esibita a Krah. In Alto Adige le differenze politiche sono legittime, ma chi governa ha il dovere di difendere senza ambiguità la cultura democratica e la convivenza su cui si fonda la nostra autonomia. Su questo punto Forza Italia non accetta silenzi né risposte evasive", conclude Bianchi.